نائب محافظ المنيا يتابع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ومجالس المدن في تنفيذ خطة الدولة ل ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمرافق الحكومية، ورفع النسبة الى 75% بدلاً من 50%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الاضاءة وتوقيتات الغلق المحددة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

أكد نائب المحافظ، حرص المحافظة على تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، بكافة مراكز ومدن المحافظة التسع، مشيراً الى أنه تم اصدار كتابين دورين لكافة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس الشركات الحكومية، بهذا الشأن، لافتا إلى أن عملية التطبيق مسؤولية جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة.

أوضح نائب المحافظ، أن خطة المحافظة شملت حصر المباني الحكومية وإحلال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، هذا بالتزامن مع تكثيف الحملات التفتيشية على المولات والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي والأندية ومراكز الشباب والملاعب، للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها ومتابعة غلق المحال في المواعيد المقررة، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جدير بالذكر، أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، شملت، ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء واطفاء عمودين على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها في تمام الساعة 10 مساءً أيا كانت الجهة التابعة لها.

كما شملت حزمة الإجراءات أيضاً، ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها" على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكيفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى "الأندية الرياضية -الاستادات الرياضية -ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة"، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي نقوم بها مساءً، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً، واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، واستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.