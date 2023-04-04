ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24673 طن تشمل: 6449 طن يوريا صب و1137 طن حديد و 250 طن ملح معبأ و 1480 طن رمل و 8782 طن كلينكر و 6575 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38148 طن تشمل : 12595 طن قمح و 2607 طن حديد و 1700 طن خردة و 631 طن خشب زان و 2 طن جرارات و 520 طن حمص و 1097 طن بسلة صب و 5905 طن صويا و 8000 طن ذرة و 5091 طن بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 786 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3832 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 156015 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103189 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4033 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4553 شاحنة .

