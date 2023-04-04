مياه القناة: حصول محطة معالجة عتاقة بالسويس على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى ، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تعد أحد أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حصول محطة معالجة الصرف الصحى عتاقة بمحافظة السويس على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتي يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لجميع المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إن حصول محطة معالجة عتاقة على شهادة التجديد TSM جاء عقب تفقد وفد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذى ضم المهندس عمرو عادل مدير عام الإدارة الفنية المستدامة، ودكتور احمد عبد الفتاح مفتش معتمد والمهندس فادى حنا وتأكدهم من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM، مشيرا إلى أن المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 130 ألف م3/يوم لخدمة محافظة السويس بالكامل.

وأضاف أن الشهادة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا.

ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة وبأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي.

وأشاد المهندس عمرو عادل، مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجهود المبذولة من أجل إنجاح منظومة الإدارة الفنية المستدامة لمحطات الشركة.