موقع أمريكي: منطاد التجسس الصيني جمع معلومات استخبارية عن مواقع عسكرية أمريكية

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جمع منطاد التجسس الصيني الذي أسقط في المحيط الأطلنطي، معلومات استخبارية من مواقع عسكرية أمريكية حساسة، على الرغم من الجهود الأمريكية لمنعه، وفق موقع (إن بي سي) الاخباري الأمريكي.

وقال إثنان من المسئولين الأمريكيين ومسؤول سابق في الإدارة الأمريكية أن بالون التجسس الصيني حلق عبر الولايات المتحدة ليجمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، على الرغم من جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنعه من القيام بذلك.

وقال المسئولون الثلاثة إن الصين كانت قادرة على السيطرة على البالون حتى تتمكن من القيام بعدة مرات بالمرور فوق بعض المواقع ونقل المعلومات التي جمعتها مرة أخرى إلى بكين في الوقت المناسب.

وقال المسئولون إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كانت في الغالب إشارات إلكترونية، والتي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تشمل اتصالات من أفراد القواعد الأمريكية، بدلاً من الصور.

وقال المسؤولون الثلاثة إن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة لولا جهود الإدارة للتحرك حول الأهداف المحتملة وإجهاض قدرة البالون على التقاط إشاراتها الإلكترونية عن طريق منعها من البث.

وأحال مجلس الأمن القومي موقع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إلى وزارة الدفاع للتعليق، حيث وجهت وزارة الدفاع الموقع إلى التعليقات من فبراير والتي قال فيها كبار المسؤولين إن البالون له "قيمة مضافة محدودة" لجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الحكومة الصينية "علاوة على ما يمكن أن تجمعه [الصين] من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية."

وقالت الصين مرارًا وتكرارًا إن المنطاد كان منطادًا مدنيًا غير مأهول انحرف بطريق الخطأ عن مساره، وأن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها بإسقاطه. ولم يذكر المسؤولون الشركة أو الإدارة أو المنظمة التي ينتمي إليها البالون، على الرغم من الطلبات العديدة للتعليق.

بعد إسقاط البالون في فبراير، قال مسؤولو إدارة بايدن إنه قادر على جمع معلومات استخبارية.

كان للبالون آلية تدمير ذاتي من الممكن أن يتم تفعيلها عن بعد من قبل الصين، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لم يحدث بسبب تعطل الآلية أو لأن الصين قررت عدم تشغيلها.

وحاول المسؤولون الأمريكيون إعادة بناء البالون من الحطام الذي تم انتشاله.