

وقال المندوب الروسي وفقا لقناة :"روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين إن :"مكان روسيا الاتحادية في مجلس الأمن قانوني تماما".



يذكر أنه اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، استلمت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في هذا الوقت هو "التعددية الفعالة"، والمخاطر في صادرات الأسلحة.



وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجلس الأمن خلال سلسلة من الاجتماعات.



والأعضاء الدائمون للمجلس هم، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، ويتمتعون بحق النقض "الفيتو".



ويتم انتخاب العشرة الآخرين لمدة عامين، حيث تم انتخاب البرازيل والإمارات وألبانيا وغانا والغابون لعامي 2022 و2023. واليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا لعام 2023 و2024، وتنتقل رئاسة مجلس الأمن من دولة إلى أخرى كل شهر وفقا للترتيب الأبجدي.



ومجلس الأمن هو هيكل دائم للأمم المتحدة، مكلف بالمسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي الوقت الحالي يوجد 15 دولة في مجلس الأمن، خمسة أعضاء منهم دائمون و10 أعضاء مؤقتين.