ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم قائد الشرطة فى إقليم "بلخ" محمد آصف وزيري قوله إن العملية التى تمت خلال ساعة متأخرة من الليلة الماضية استهدفت مخبأ لتنظيم "داعش" فى منطقة "نهرى شاهى" وأسفرت عن مقتل من ستة عناصره.

ويعد الفرع الإقليمي لتنظيم "داعش" - المعروف باسم تنظيم داعش ولاية خراسان - المنافس الرئيسي لحركة طالبان منذ استيلائها على أفغانستان في أغسطس 2021 .

يشار إلى أن حركة "طالبان" اجتاحت أفغانستان في أغسطس 2021 واستولت على السلطة مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد 20 عاما من الحرب.

ولم يعترف المجتمع الدولي بحكومة "طالبان" التي اتخذت إجراءات قاسية منذ استيلائها على السلطة أبرزها تقييد الحقوق والحريات خاصة بالنسبة للنساء والأقليات.