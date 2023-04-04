مصطلحات أمنية.. تعرف يعنى إيه "قطاع الحماية المجتمعية"

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ " قطاع الحماية المجتمعية " فى أقسام وزارة الداخلية.

ثورة حضارية كبرى شهدتها قطاعات وزارة الداخلية ومن ابرز تلك القطاعات التي كان لها نصيب وفير من التغيير سواء على مستوى الأسم أو المحتوى قطاع السجون الذى تحول إلى قطاع الحماية المجتمعية.

وتغيير مسمى السجون لمراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمورى السجون إلى مديرى مراكز تأهيل، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن أبرز الملامح التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية هو تحول منشآتها كمؤسسة تربوية، يخضع فيها النزلاء للتدريب والتعليم والتأهيل، حتى إذا خرجوا للحياة كانوا أسوياء قادرون على استكمال حياتهم بشرف واستقرار.