مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل على طريق "بنى سويف - الزعفرانة"

بنى سويف هانى فتحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوى "بنى سويف- الزعفرانة" اتجاه البحر الأحمر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي "بنى سويف - الزعفرانة" ووقوع وفيات.