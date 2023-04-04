اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:27 م
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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل على طريق "بنى سويف - الزعفرانة"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:24 م
مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل على طريق "بنى سويف - الزعفرانة" حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوى "بنى سويف- الزعفرانة" اتجاه البحر الأحمر.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي "بنى سويف - الزعفرانة" ووقوع وفيات.
 
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى الجامعي، واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من  طه احمد عبد الحميد محمد 50 سنة، سعيد محمود محمد 37 سنة ومحمد سليمان عبد العظيم 28 سنة مقيمون مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، جثث هامدة وتم ايداعهم مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

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