مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقي 2 مصرعهما وأصيب ثالث باصابات خطيرة بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي أثناء استقلالهم دراجة نارية على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش.

انتقلت قوة أمنية سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي مسرعة بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص نتج عنه مصرع 2 واصابة الثالث بإصابات خطيرة، وتم رفع آثار الحادث ونقل الجثامين والمصاب للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.