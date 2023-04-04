اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:07 م
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مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالمحلة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:06 م
مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالمحلة دراجة بخارية
الغربية مصطفى عادل

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لقي 2 مصرعهما وأصيب ثالث باصابات خطيرة بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي أثناء استقلالهم دراجة نارية على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش مركز المحلة، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش.
انتقلت قوة أمنية  سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي مسرعة بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص نتج عنه مصرع 2 واصابة الثالث بإصابات خطيرة، وتم رفع آثار الحادث ونقل الجثامين والمصاب للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

محافظة الغربية

حادث

اخبار الحوادث

قرية عياش

مستشفى المحلة العام



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