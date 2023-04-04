اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:59 م
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مصرع فتاة بسبب قالب طوب فى مشاجرة بقليوب

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:55 م
مصرع فتاة بسبب قالب طوب فى مشاجرة بقليوب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة قليوب محافظة القليوبية، مصرع طالبة تبلغ من العمر 12 عاما إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي، بسبب تعرضها لضربة بواسطة "قالب طوب"، أثناء مرورها فى مشاجرة بين شقيقين، تم نقل الفتاة للمستشفى وإجراء تدخل جراحى إلا أنها توفت بعد ذلك، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شقيقين بدائرة القسم، وإصابة فتاة كانت تمر بجوارهم بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بسبب تعرضها لضربة بقالب طوب.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم وحال مرور الطالبة "شهد أ" 12 سنة، بجوارهم، قام أحدهما برمي الأخر بواسطة "قالب طوب" وتفاداه الآخر، إلا أنه أصاب الفتاة وأصيبت بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

جرى نقل الفتاة للمستشفى وإجراء تدخل جراحي لها، إلا أنها توفت بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

 

 


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