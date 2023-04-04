مصرع طبيب صدمه قطار أثناء عودته من عمله فى الفيوم: مات صائمًا

الفيوم رباب الجالي

لقي طبيب أسنان، منذ قليل، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان 2023، بعدما دهسه قطار قادم من بني سويف إلى الفيوم، أثناء عبوره الطريق، في منطقة الحلافي بين محطتي الزملوطي والصدر، وذلك بعدما أنهى عمله، أثناء توجهه إلى المنزل.