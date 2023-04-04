اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:04 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:47 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة عند مدخل قرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل قرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي والمصابين لتلقي العلاج اللازم.

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