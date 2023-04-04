اليوم السابع
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مصرع شخص صدمه قطار بمحطة سكك حديد جرجا جنوب سوهاج

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 08:53 ص
مصرع شخص صدمه قطار بمحطة سكك حديد جرجا جنوب سوهاج جثة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج، جهودها من أجل كشف هوية شخص لا يحمل بطاقة تحقيق شخصية، صدمه أحد القطارات وحوله إلى أشلاء وقت مروره من محطة سكك حديد جرجا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يفيد بوفاة شخص إصطدم به أحد القطارات بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة وتم نقله للمستشفى والتحفظ عليه داخل المشرحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بورود محضرا لمركز شرطة جرجا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه أثناء مرور القطار الروسي أسوان / الإسكندرية بمحطة سكة حديد جرجا دائرة المركز قامأحد الاشخاص العبور أمام القطار من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه اصطدام القطار ووفاته.

تبين أنه شخص مجهول الهوية " لا يحمل تحقيق شخصية " في العقد الخامس من العمر نتج عن الحادث تحويل جثة إلى أشلاء لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

 


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