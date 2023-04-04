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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:20 ص
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهد طريق "زفتي-طنطا" بمدخل الطريق الدائري بنطاق مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حادث تصادم دراجتين ناريتين، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق "زفتى - طنطا" في نطاق مركز زفتى وأنباء عن وفيات ومصابين وتعطل الحركة المرورية، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى زفتى العام. 
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.
 

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