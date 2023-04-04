اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى اشتعال النار بتوك توك بكرداسة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:24 ص
مصرع شخصين وإصابة آخرين فى اشتعال النار بتوك توك بكرداسة حادث توك توك- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب آخرين في حادث تصادم توك توك بسيارة، واشتعال النار به في كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأبيض في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك، مما أسفر عن انقلاب التوك توك، واشتعال النار به، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين. 
 
تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام ونقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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