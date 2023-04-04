اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث "موتوسيكل" بقنا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:54 م
مصرع شاب فى حادث "موتوسيكل" بقنا حادث موتوسيكل -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب قنا، بعد مصرع شاب مصرعه في حادث انقلاب موتوسيكل بعد الرجوع من إجازته.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وتبين مصرع محمد سيد، 20 عاما، متأثرًا بإصابته في الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واستخراج التصاريح اللازمة للدفن.


مصرع شاب

حادث موتوسيكل

محافظة قنا

اخبار قنا



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