مصرع سائق فى انقلاب تروسيكل بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي سائق مصرعه إثر انقلاب تروسيكل بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا ، بسبب حدوث ماس كهربائي.

تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق فرعي أمام كوبري الشريعي بمدينة سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال إدارة المرور، تبين نشوب حريق بالتروسيكل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر مصرع سائقه "سيد جمعة سيد" 22 عاما، مقيم بسمالوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم التحفظ علي التروسيكل، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

علي جانب آخر، استقبلت مستشفى المنيا الجامعي، الطالب عبد "الرحمن.ي" 20 عاما، يقيم بقرية البرجاية، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبانتقال أجهزة الأمن وإجراء التحريات تبين حدوث إصابته خلال مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع آخرين، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات.