مصرع ربة منزل إثر حادث تصادم غرب العدوة فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقيت، ربة منزل مصرعها في حادث تصادم غرب العدوه في محافظة المنيا ، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل أمام قرية غرب مركز العدوه بسبب السرعة الزائدة. وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة من مركز العدوه، تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر وتم التحفظ علي المركبتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق فرعي أمام كوبري الشريعي بمدينة سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال إدارة المرور، تبين نشوب حريق بالتروسيكل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر مصرع سائقه "سيد جمعة سيد" 22 عاما، مقيم بسمالوط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم التحفظ علي التروسيكل، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي المنيا الجامعي، الطالب عبد "الرحمن.ي" 20 عاما، يقيم بقرية البرجاية، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبإنتقال أجهزة الأمن وإجراء التحريات تبين حدوث إصابته خلال مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة مع أخرين، حيث تم الإعتداء عليه بالضرب بآلة حادة، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات.