مسلسل الصفارة.. أحمد أمين يتخلى عن استخدام "الصفارة" بعد استقرار حياته (فيديو)

يظهر النجم أحمد أمين فى الحلقة 12 من أحداث مسلسل " الصفارة " والذى يعرض على قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it من خلال شخصية جديدة ليجد شفيق نفسه يجلس أمام النيل ويصطاد سمكا ويبدو أنه تحول إلى شخص لا يبالى ويتعامل مع الأمور بكل سلبية.

ويعود شفيق إلى منزله البسيط ليجد والدته "وداد" إنعام سالوسة وأخيه "وجيه" طه دسوقى الذى تزوج من كارما ويكشف وجيه لشفيق أنه أصبح مهملا فى الشغل وساعد كل زملائه من أجل الترقية أما هو فأصبح ساعى الشركة بعدما كان مديرها.

ويكتشف شفيق أن هناك فرقا كبيرا بين السلبية واللامبالاة والرضا بالمقسوم والمكتوب ويقرر استخدام الصفارة من أجل الخروج من هذا العالم وهذه المرة يصفر شفيق لكنه لا يعود للحفل الأساسى ويجد نفسه فى فيلته يتناول الإفطار مع زوجته شيرين (آية سماحة) وتحضر والدته مرتدية ثوب العمرة بأنها عادت من أداء العمرة وتتغير حياة شفيق تماماً للأفضل.

ويقرر شفيق التخلى عن الصفارة لأحد عمال فيلته الذى أنه يريد العودة إلى 3 دقائق فى الماضى لتغيير شىء ما زال يندم عليه.