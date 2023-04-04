اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:21 م
أكرم القصاص
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مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بـ2.6 مليار دولار

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:52 م
مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بـ2.6 مليار دولار البنتاجون
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار تشمل أجهزة رادار استطلاع جوي، وصواريخ أرض-جو دفاعية من طراز "باتريوت" مضادة للدبابات، وذخائر مدفعية وشاحنات وقود، في الوقت الذي تتأهب فيه كييف لشن هجوم ضد روسيا في الربيع.

وتوفّر واشنطن من القيمة الإجمالية للمساعدات أسلحة بـ500 مليون دولار من مخزونها الخاص، أما القيمة المتبقية والبالغة 2.1 مليار دولار فستكون عبارة عن طلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية، وفق بيان "البنتاجون".

 

 


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مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا



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