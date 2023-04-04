مركز طب الأسرة فى الغريزات.. أحدث منشآت التأمين الصحى الشامل بسوهاج (صور)

سوهاج محمود مقبول

تشهد المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما غير مسبوق بتطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين، وهناك تغير واضح فى عهد الرئيس داخل تلك المنظومة، من خلال المبادرات المستمرة وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة هذه المبادرة الإنسانية التى استهدفت المواطنين فى كل بقاع مصر بالقرى بالنجوع بالكفور، ووصلت إليهم فى محل إقامتهم، ليس هذا فقط بل إنها قدمت لهم كل شيء بالمجان، العلاج العمليات الجراحية الكبرى المتابعات الدورية والمستمرة لهم، للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

وتشهد محافظة سوهاج تطويرا مستمرا للقطاع الصحى على مستوى المحافظة، من خلال إنشاء مراكز طب الأسرة جديدة أو تطوير مستشفيات قديمة لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للجميع بأماكن المعيشة الخاصة بهم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويقدم "اليوم السابع" للقارئ أهم المعلومات حول مشروعات إنشاء مركز طب الأسرة بقرية الغريزات التابعة لمركز المراغة، وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد:

1 – مكان مركز طب الأسرة قرية الغريزات بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

2 – وحدة طب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

3 - المركز يقدم الإسعافات الأولية ـ خدمة كبار السن ـ أمومة وطفولة ـ متابعة حمل وتنظيم الأسرة.

4 – المركز يتكون من ـ عيادة أسنان و2 عيادة كشف و2 معمل وصيدلية ـ تثقيف صحى ومكتب تطعيمات ومكتب مواليد ووفيات وقاعة اجتماعات وسكن أطباء.