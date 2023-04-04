مدعي عام مانهاتن: محاكمة ترامب ربما تبدأ العام المقبل

كتب أحمد عرفة

قال مدعي عام مانهاتن، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ربما تبدأ العام المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف مدعي عام مانهاتن، أن دونالد ترامب متهم بتزوير سجلات ضمن نشاط جنائي سري، موضحا أن الرئيس السابق حاول تقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

وفى وقت سابق قالت لورى واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكى أوباما، إن الشعب الأمريكى يؤيد محاكمة ترامب، إنه لا أحد فوق القانون، وترامب انتهك بعض القوانين وانتهك بعض الجرائم.

وأضافت فى مداخلة عبر سكايب مع "القاهرة الإخبارية"، أن أى شخص ينتهك القانون ولو كان رئيسا سابقا يجب أن يخضع للمحاكمة، و60% من الأمريكيين يدعمون لائحة الاتهامات ضد ترامب، و62% يرون أنه يحق للمحكمة اتباع إجراءاتها المعتادة ضد ترامب، بينما يرى 87% من الجمهورين أن المحاكمة سياسية.

ولفتت إلى أن ترامب دفع رشاوى لممثلة إباحية وقت الانتخابات لتصمت عن علاقة غير مشروعة جمعتهما، وهذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون ويعتبر رشوة انتخابية، وقد تؤثر على حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024.