(مدد وقدر).. لوحات معدنية متاحة بالمزاد الإلكترونى خلال رمضان

كتب - أحمد عبد الهادي

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، تحمل اسم (م د د- 5555) بسعر 170 ألف جنيه وعليها 5 متزايدين، (ق د ر- 1111) سعرها 120 ألف جنيه, وحتي الآن متزايد عليها 3 أشخاص، وينتهي التزايد اليوم الثلاثاء.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.