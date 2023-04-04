محامو ترامب: الرئيس السابق "محبط" و"مستاء" بعد توجيه التهم إليه

كتب أحمد عرفة

قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس السابق "محبط" و"مستاء" بعد توجيه التهم إليه، موضحين أن الاتهامات ضد الرئيس السابق لن تتضمن أي جريمة فيدرالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، إن هناك العديد من الدول التي تحاكم الزعماء السابقين، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هذا استثناء، فالرئيس السابق دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه لائحة اتهام.

وأضاف لـ"القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يواجه اتهامات فنية أكثر منها جنائية، فقد دفع ترامب أموالا لممثلة إباحية حتى تتكتم على وجود علاقة غير شرعية بينهما أثناء حملته الانتخابية.

ولفت الجندي إلى أن التهمة الموجهة لترامب هي تسجيل هذه الاموال التي دفعها إلى الممثلة في السجلات القانونية لديه على أنها "أتعاب قانونية" والقضاء يعتبرها رشوة انتخابية، ومن هنا جاء الاتهام.

وذكر أن القانون الأمريكي لا يحرم المتهم بمثل هذه التهم من الترشح للرئاسة، وبالتالي يحق لترامب الترشح في الانتخابات المقبلة، وعلى العكس قد تشعل هذه القضية حملته الانتخابية وتزيد من شعبيته.