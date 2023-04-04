محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركز قلين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 629 لسنة 2023، بتكليف ونقل 7 رؤساء قري بمركز قلين، وكذلك إنهاء تكليف 2 من رؤساء القرى وعودتهم للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على ذات المستوى الوظيفي، بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الخدمة المدنية والمذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.



وشمل القرار على عدد من المواد، الأولى تكليف كل من سماح عبد الباقي محمود محمد رئيس قرية المنشأة الكبرى، للعمل رئيس قرية الحرية، وتكليف وائل فاروق محمد علي المالكي، رئيس قرية الحرية، للعمل رئيس قرية كفر المرازقة، وتكليف حنان محمد محمد رئيس قرية كفر المرازقة، للعمل رئيس قرية الحصة، وتكليف محمد جمعة محمد أبو جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية الحصة للعمل رئيس قرية قونة.



كما شمل قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف أحمد السيد حامد محمد الطويل، رئيس قرية قونة، للعمل رئيس لقرية المنشأة الكبرى، وتكليف حاتم محمد علي نعناعة موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، للعمل رئيس قرية ميت الديبة، وتكليف حسام الدين أحمد مبروك موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، للعمل رئيس قرية البكاتوش.



كما قرر محافظ كفر الشيخ إنهاء تكليف اثنين من رؤساء الوحدات المحلية بمركز قلين وهم رئيس الوحدة المحلية لقرية البكاتوش، ورئيس الوحدة المحلية لقرية ميت الديبة وعودتهم للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين على ذات المستوى الوظيفي.



وأكد محافظ كفر الشيخ في قراره أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.