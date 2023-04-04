محافظ كفر الشيخ يشهد وصول 2500 مساهمة رمضانية لتوزيعها على المستحقين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وجورج سمير، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وصول 2500 شنطة رمضانية من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، دفعة خامسة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الـ4 دفع السابقة على الأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجاري توزيع الدفعة الخامسة وعددها 2500 شنطة.

وكان قد أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.



توجيهات من محافظ كفر الشيخ بسرعة توزيع الدقعة الخامسة



جانب من تفقد وصول الشنط الرمضانية



محافظ كفر الشيخ يشهد وصول القعة الخامسة من شنط الأوقاف



محتويات الشنطة الرمضانية هدية الأوقاف للاسر الأول بالرعاية



وصول الدفعة الخامسة لوزارة الاوقاف لكفر الشيخ من الشنط الرمضانية



