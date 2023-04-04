محافظ كفر الشيخ: وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 3000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، فى إطار اجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول 3 أطنان لحوم صكوك الإطعام، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذى أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة فى نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، خاصة في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.



توزيع 3 طن لحوم صكوك الاطعام على الاسر الأولى بالرعاية



محافظ كفر الشيخ يشهد وصول 3 طن صكوك الاطعام