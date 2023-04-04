محافظ كفر الشيخ: تحرير 120 محضرا متنوعا فى حملات تموينية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، اليوم الثلاثاء، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت عن تحرير 120 محضرا تموينيا متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، حملة تموينية موسعة للرقابة على المخابز البلدية والأسواق بالحامول لضبط منظومة الخبر وتوصيل الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، رافقه خلالها عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضراً متنوعاً، كما تفقد السكرتير المساعد، معرض أهلاً رمضان بالحامول، وتابع توافر السلع الغذائيىة، والالتزام بالأسعار المعلنة.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن، وأسفرت عن تحرير 35 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ( 16 محضرا إشتراطات صحية - 14 محضرا نقص وزن ـ 3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - محضر مواصفات ـ محضر تصرف في 5 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قاد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 25 محضراً متنوعاً، منهم 10 محاضر نقص وزن، و3 محاضرنظافة، و5 محاضر لعدم الاعلان، ومحضر تصرف، و5 محاضر متنوعة.

وقاد أيمن إبراهيم خلف الله رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز والأسواق، بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابي وسد خميس و ابوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو)، لمراقبة على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضراً متنوعاً، منها 10 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقاد أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات على المخابز والتأكيد على توافر الخبز المدعم بجوده عاليه ومطابقه للمواصفات، مشددا على التزام جميع المخابز بالمواصفات والاوزان ، والجوده اللازمه، وتوافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المحال، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة التموينية لمراجعة المخابز، والمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والزراعة، والتشديد على التأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار ومواعيد الإنتاج والغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، منها نقص وزن، ومواصفات، وعدم اعلان، ومحاضر نظافة".

وقاد اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة، الحملة التموينية على المخابز، وأسفرت عن تحرير 11 محضرا" مواصفات، نقص وزن،صحة، متنوع، وزن".



السكرتير المساعد يلتقي بالمواطنين



السكرتير المساعد لكفر الشيخ يتابع المخابز



جولة السكرتير المساعد على الأسواق



حملات تموينية بسيدى سالم



حملات تموينية بسيدي غازى



حملات تموينية على مخابز بلطيم



حملة على الأسواق بسيدي سالم



رئيس مدينة قلين يقود حملة على الأسواق



رئيس مدينة بيلا يقود حملة على المخابز



رئييس مدينة دسوق يقود حملة على المخابز



متابعة انتاج الخبز ببيلا



متابعة رئيس مدينة دسوق الاسواق



متابعة معرض اهلا رمضان



متابعة وزن الخبز بقلين