محافظ قنا يعلن إنهاء تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة مايو المقبل

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة نهاية شهر مايو المقبل، جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد،، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن.

واستعرض محافظ قنا، خلال الإجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الإتصالات، الطرق، تبطين الترع ، الحماية المدنية، الوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافه إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه ، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وناقش محافظ قنا، موقف توفير أراضي المشروعات الخدمية المزمع تنفيذها خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بمركزيّ قنا ونجع حمادي، مشيرا إلي أن عدد الأراضي التي تم توفيرها بشكل نهائي حتي الآن وصل إلي 235 قطعة أرض من إجمالي 237 قطعة مطلوبة بنسبة 99%، ووجه المحافظ بالبدء في إجراءات تخصيص الأراضي التي تم توفيرها لصالح الجهات المستفيدة، لتكون جاهزة تمام لبدء الأعمال الإنشائية للمشروعات فور انطلاق المرحلة الثانية ، ومن ثم الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في وقت قصير ، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام للمواطنين بكلا المركزين.

يذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الأجهزة التنفيذية بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية والمشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها بقرى المركزين ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وفقا لما تم رصده على أرض الواقع ، ومراجعة موقف المشروعات القائمة، ومن ثم توفير الأراضي المطلوبة، وهو ما ساهم في توفير جميع قطع الأراضي قبل انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.