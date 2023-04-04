اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يسلم أول 4 رخص مزاولة نشاط مميكنة ضمن تراخيص المحلات الجديدة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:09 ص
محافظ جنوب سيناء يسلم أول 4 رخص مزاولة نشاط مميكنة ضمن تراخيص المحلات الجديدة محافظ جنوب سيناء يسلم رخص مزاولة النشاط
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتسليم أول 4 تراخيص مزاولة نشاط طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 لأصحابها، وذلك بمقر مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، حيث قام محامي أصحاب المحلات باستلام تلك التراخيص طبقا للتوكيلات الموكلة لهم في هذا الشأن.
 
وذلك في اطار مجهودات محافظة جنوب سيناء في تفعيل منظومة تراخيص المحلات الجديدة والبدء في إدخال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
 
يشار إلى أن منظومة إصدار تراخيص المحلات الجديدة اول منظومة مميكنة والكترونية بالكامل بدون اوراق مطبوعة.
وأشاد محافظ جنوب سيناء بمجهودات العاملين بمركز إصدار التراخيص بشرم الشيخ، والمركز التكنولوجي، والإدارات الهندسية بشرم الشيخ، وأيضا الجهات الخارجية المعاونة منها مديرية الأمن بجنوب سيناء، ومكتب العمل، ومكتب سلامة الغذاء، وشئون البيئة.

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اللواء خالد فوده

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