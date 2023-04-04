محافظ جنوب سيناء: ترشيد استهلاك الكهرباء اتساقا مع توجهات الدولة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المتابعة الدوري وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش المحافظ من خلال المؤتمر موقف الخطة الاستثمارية 2022/2023و تطرق المحافظ لضرورة لوضع خطط تجميلية شاملة لمدينة طور سيناء والتأكيد على صيانة كافة المزارات السياحية بها وأهمها شارع 306 ومقصد العائلة والكورنيش وطلاء العمارات وصيانة الحدائق والشواطئ لعودة الرونق الجمالى للمدينة.

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات نحو ترشيد الطاقة الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء فى كافة الدواوين الحكومية وغيرها اتساقا مع توجهات الدولة في هذا المجال.

كما تم عرض موقف المتابعة وتوجيهات وتأشيرات المحافظ خلال الجلسة السابقة وخاصة بمدينة شرم الشيخ والاستعداد لافتتاح كورنيش الجبيل بطور سيناء والاحتفال بليلة القدر بمسجد السلام بمدينه شرم الشيخ وتكريم حفظة القرآن الكريم، كما تم طرح مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء القومية ( المرحلة الثانية) والتي تقام على مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ على ضرورة مشاركة كافة المدن لأننا نملك العديد من المشروعات التي تؤهلنا للفوز بهذه المسابقة، كما طلب بإعداد عرض تقرير تفصيلي عن مشروع التجمعات التنموية لدراسته وحصر المعوقات التي تواجهه.