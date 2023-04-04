محافظ بنى سويف: رصد سلبيات وملاحظات وتقصير فى العمل بقرى أشمنت وقمن العروس

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ما تم اتخاذه من إجرءات حيال الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة في جولاتها الميدانية على قرى المحافظة، والتي كان المحافظ قد وجه بتنفيذها، خلال مناقشته لتقارير المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وتبين من التقرير الذي عرضه أشرف حماد مدير المتابعة،الإشارة إلى أنه سبق المرور الميداني على الوحدات المحلية لقرى اشمنت وقمن العروس بمركزي ناصر والواسطى"على الترتيب"،ورصد عدة ملاحظات ومخالفات إدارية وبعض أوجه التقصير في العمل ، والتي تمثلت في وجود حالات غياب وترك عمل ، ورصد بعض الإشغالات غير القانونية ببعض شوارع قرية اشمنت ، والحاجة إلى تقنين خطوط السير وضبطها واتخاذ الإجراء اللازم حيال استكمال إجراءات محاضر البيئة.

حيث تبين قيام مسؤولى الوحدة المحلية " كل في نطاقه" باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مجازاة حالات ترك العمل والغياب بدون سند قانوني ، وكذ مجازاة بعض العاملين للتقصير والتباطؤ في ملف التصالح وسوء تنظيم الملفات وعدم حفظها بالشكل المناسب ، بجانب قيام المختصين بناصر برفع الإشغالات وتحرير 15 محضراً للمخالفين بقرية أشمنت ، وفتح خط سير للعاملين والسائقين بقمن العروس متضمناً ساعة الخروج والعودة.