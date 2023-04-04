اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يوجه بدراسة طلبات مشروعات صغيرة وحالات اجتماعية بمركز الداخلة.. صور

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:55 م
محافظ الوادي الجديد يوجه بدراسة طلبات مشروعات صغيرة وحالات اجتماعية بمركز الداخلة.. صور لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال تواجده بمركز الداخلة، اليوم، الثلاثاء، لقاءا مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ،استكمالًا لجهود لقاء المواطنين والتواصل البنّاء لأجل صالحهم، حيث حرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين ومناقشة مُشكلاتهم، ووجّه بدراسة المطالب وحلّها.

و تضمنت المطالب إقامة مشروعات صغيرة للشباب والتوسع فيها لخلق فرص عمل جديدة، والنظر فيما يخص طلبات الأراضي الزراعية، ودراسة بعض الحالات الاجتماعية لتقديم أوجه الدعم والرعاية المناسبة لهم، وتقديم خدمات العلاج المجاني للأسر المستحقة.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة حملات النظافة بشارعى الوادى الجديد والجمهورية بمدينة موط، حيث تم رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات إزالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات بمعدات الوحدة المحلية تحت اشراف الاستاذ صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء ورؤساء الاحياء بمدينة موط وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة وشئون البيئة.

 

لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (1)
لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (1)

 

لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (4)
لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (4)

 

لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (2)
لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (2)

 

لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (3)
لقاء محافظ الوادي الجديد مع المواطنين (3)

 


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