اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:58 م
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محافظ الوادى الجديد يوافق على تخصيص أراضى تقسيمات سكنية بالداخلة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:39 م
محافظ الوادى الجديد يوافق على تخصيص أراضى تقسيمات سكنية بالداخلة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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وافق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخصيص أرض لإنشاء تقسيمات بناء للمواطنين فى قرى عزب القصر التابعة لمركز الداخلة وذلك بأقرب مكان متاح بالقرية، على أن يتولى المستفيدين توصيل المرافق، وتكليف فرع هيئة الأبنية التعليمية بتطوير مدرسة عبد المنعم رياض بعزب القصر وخاصة فصول رياض الأطفال، ووجه المحافظ بإزالة مبنى المعهد الأزهري القديم ضمن المباني المتهالكة والتي تمثل خطر داهم على المواطنين.
 
كما وافق محافظ الوادي الجديد على فتح فصل لطلاب الثانوية العامة لحين إنشاء مدرسة ثانوية بالقرية، تيسيرًا على الطلاب، وتقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية بآبار الري الزراعية، وتقديم قروض ميسرة لروابط الآبار الزراعية لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة . 
 
ووجه المحافظ بتقنين أوضاع مزارعي النخيل بالقرية وحظر إزالة النخيل مع دفع قيمة استغلال الأرض من تاريخ زراعتها، كما وافق على جدولة مستحقات استغلال مياه الري لغير المرخصين أو غير مجددي رخص الآبار. 
 
 


 

 


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