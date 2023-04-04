محافظ القليوبية يُكرم 32 أم مثالية وأمهات الشهداء على مستوى المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

شَهِدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفال السنوي الذي تنظمه المحافظة بمناسبة أعياد المرأة المصرية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد عبد العليم مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى فرج الممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية، والدكتور جمال سلامة مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة محافظ القليوبية، والتي أعرب فيها عن سعادته بحضور الاحتفال السنويّ الذي تقيمه محافظة القليوبية بعيد الأم يوم الوفاء ورد الجميل، المرأة المصرية التي طالما أذهلتنا بقصص رائعة للكفاح والعطاء والتضحية، والتي كانت وستظلُ تُشكلَ محوراً أساسياً في النهضة والتطوير، وترسم طريق المستقبل لهذا الوطن بتربيتها لأبنائها وبإخلاصها في عملها وبحضورها اللافت في شتى المجالات، وبقدرتها على التأثير الإيجابي في المجتمع المصري.

وأكد المحافظ، أن الأم المصرية هي أيقونة الأسرة والشريك الأصيل في تنمية وبناء المجتمعات، فهي صانعة الرجال والقادرة على تغيير جيلاً كاملاً، وقد حثت جميع الأديان السماوية على بِر الوالدين، وعظمت من مكانة ومنزِلةِ الأم، خاصة في تربية النشء فهي الحصن الآمن والملجأ والروح التي تبعث السلام والطمأنينة للجميع.

كما أوضح "المحافظ"، خلال كلمته أن الدولة المصرية أَولت اهتماماً بالغاً بالأسرة المصرية، من خلال مبادرات رئاسية مختلفة منها دعم صحة المرأة ودعم المرأة المعيلة وتنمية الأسرة المصرية، كما شُرِعت القوانين لحماية المرأة من العنف سواء كان لفظيا أو جسديا أو نفسيا.

وفي نهاية الاحتفال كَرَمَّ محافظ القليوبية، 32 من الأمهات المثاليات بمُدن ومراكز وأحياء المحافظة، اللاتي تم اختيارهن من قبل مديرية التضامن الاجتماعي من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز، وكذلك أمهات شُهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، حيث تم منحهن شهادات التقدير ومبالغ مالية، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها في تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.



احتفالية تكريم الأمهات المثاليات



اسلام الجمهوري



تكريم الأمهات المثاليات



جانب من التكريم



جانب من الحضور بالتكريم



جانب من تكريم الامهات المثاليات