محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار عدد من الوظائف القيادية

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اجتماع لجنة القيادات لاختيار المتقدمين لشغل وظيفة مديري عموم الشئون الانتاجية والاقتصادية بديوان عام المحافظة والإدارة العامة للصيدلة ومكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية والإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة، وسكرتيري مدينتى بنها وشبرا الخيمة، والتي تم الإعلان عنها، وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وتابعت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورشا منصور مدير مديرية التنظيم والادارة، والدكتور طارق الششتاوي استاذ بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتاً إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.



