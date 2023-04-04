محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع فريد ندا ورصف شارع ترعة الإشارة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع فريد ندا ورصف شارع ترعة الإشارة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير ورصف شوارع مدينة بنها، والعمل على تطوير المداخل الرئيسية لإبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

وبدأ المحافظ جولته، بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبرى أتريب حتى مدخل بنها، حيث تم الانتهاء من دمك طبقة السن تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق، حيث وجه بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتى يتم فتحه أمام السيارات الأسبوع المقبل، كما وجه بدفع الأعمال في مشروع تطوير الـ4 حدائق الموجودة بشارع فريد ندا، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشائها بمنتصف شارع فريد ندا.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد رصف شارع ترعة الإشارة أمام مباحث الكهرباء بطول 200 متر وعرض 20 متر، حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف من خطه رد الشيء لأصله بتكلفة وصلت 1.7 مليون جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع الفرعية بالمدينة التي تم عمل لها محاضر انضمامية بانتهاء توصيل جميع المرافق للعمل علي تسيير الحركة المرورية وانتظامها بالشوارع.



أعمال تطوير مدخل مدينة بنها



جانب من جولة المحافظ ببنها



جانب من جولة المحافظ



خلال جولة المحافظ