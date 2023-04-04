اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع فريد ندا ورصف شارع ترعة الإشارة ببنها

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:22 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع فريد ندا ورصف شارع ترعة الإشارة ببنها جانب من جولة المحافظ ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع فريد ندا ورصف شارع ترعة الإشارة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير ورصف شوارع مدينة بنها، والعمل على تطوير المداخل الرئيسية لإبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

وبدأ المحافظ جولته، بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبرى أتريب حتى مدخل بنها، حيث تم الانتهاء من دمك طبقة السن تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق، حيث وجه بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتى يتم فتحه أمام السيارات الأسبوع المقبل، كما وجه بدفع الأعمال في مشروع تطوير الـ4 حدائق الموجودة بشارع فريد ندا، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشائها بمنتصف شارع فريد ندا.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد رصف شارع ترعة الإشارة أمام مباحث الكهرباء بطول 200 متر وعرض 20 متر، حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف من خطه رد الشيء لأصله بتكلفة وصلت 1.7 مليون جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع الفرعية بالمدينة التي تم عمل لها محاضر انضمامية بانتهاء توصيل جميع المرافق للعمل علي تسيير الحركة المرورية وانتظامها بالشوارع.

أعمال تطوير مدخل مدينة بنها
أعمال تطوير مدخل مدينة بنها
 
جانب من جولة المحافظ ببنها
جانب من جولة المحافظ ببنها
 
جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ
 
خلال جولة المحافظ
خلال جولة المحافظ
 
رصف الشوارع ببنها
رصف الشوارع ببنها

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

عبد الحميد الهجان

مدينة بنها

رصف وتطوير شارع فريد ندا

رصف شارع ترعة الإشارة

منطقة عزبه السوق ببنها



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة