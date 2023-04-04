محافظ الشرقية يُفاجئ وحدة طب الأسرة بالكفر القديم ببلبيس ويحيل المدير للتحقيق

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لوحدة طب الأسرة بالكفر القديم ببلبيس للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي حيث تفقد محافظ الشرقية اقسام الوحدة وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية وتبين له عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية بالوحدة وكذلك عدم اجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والمعدات الطبية المستخدمة.

كما اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية حيث تبين له تغيب 16 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ مجازاتهم بخصم 3 أيام من راتبهم.

أكد المحافظ أنه لن يسمح باي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في اداء عمله وقال ليس منطقيا أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.