محافظ الدقهلية يعتمد تعديل 54 من المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمدن

الدقهلية - شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، 54 من المخططات التفصيلية لعدد من القري والمدن بنطاق المحافظة، ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 600 مخطط جديد ومعدل منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الإنجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الآن.

ومن جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن المخططات التفصيلية التى تم اعتمادها اليوم شملت مدينة السنبلاوين وقري برهمتوش وبشمس وطرانيس العرب وكفر غنام والبكارية والمقاطعة بمركز السنبلاوين، وقري ميت فارس والصلاحات وكفر الصلاحات بمركز بني عبيد، وقري الخمسة والسعودية وتاج العز وكفر سنجاب والبيضا بمركز تمي الأمديد وقري ميت العامل وصهرجت الصغري وميت مسعود ودروا وشبراويش والبساتين بمركز أجا، وقري كفر أبو زاهر وكفر الأطرش بمركز شربين والمخطط التفصيلي لمدينة دكرنس وقرية القليوبية بمركز دكرنس، والمخطط التفصيلي لقطاع قبلي المنصورة ولمنطقة العبور بحي غرب وايضا المخطط التفصيلي لقري بدواي وديبو عوام ومنيه بدواي وطناح والبرامون وشبرا بدين والخيارية والبدالة والنسيمية وسلكا بمركز المنصورة، وقري جصفا وصهرجت الكبري وكوم النور ودماص واتميده والبوها وكفر المحمودية ودنديط وميت ابو خالد وميت يعيش وتفهنا الاشراف وكفر ابراهيم يوسف وميت القرشي وكفر سرنجا وسنتماي وكفر الشراقوة وميت ناجي وسرنجا.

وأضافت انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الإقليمى وجميع الأجهزة المختصة.