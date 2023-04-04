اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:06 م
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محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:13 م
محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام محافظ الدقهلية يتسلم لحوم صكوك الإطعام
الدقهليه شريف الديب

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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام بإجمالى 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقى تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

 

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.

 

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 54 طنا لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام، وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

 

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال توزيع لحوم إطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (2)
محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (2)

محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (3)
محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (3)

محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (4)
محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (4)

محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (1)
محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالى 2 طن (1)
 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

أوقاف الدقهليه

صكوك الأضاحي

مديرية التضامن الاجتماعي



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