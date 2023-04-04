محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء الدفعة 22 من لحوم صكوك الإطعام بإجمالى 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقى تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 54 طنا لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام، وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال توزيع لحوم إطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.