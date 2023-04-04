محافظة الوادى الجديد تطرح لحوم وخضروات وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذها

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن طرح الوحدات المحلية بالقرى والمراكز الإدارية لكميات من اللحوم البلدية والخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار الجملة، ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع فى تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه جرى اليوم طرح خضر ولحوم طازجة بأسعار مخفضة بمنافذ مركزي الخارجة والداخلة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسب تصل إلى 25 %، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.

أضاف المحافظ، أنه جرى تكليف الوحدات المحلية بالمراكز طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجهزت الوحدة المحلية لمركز الخارجة 3 منافذ بالمدينة لتوفير السلع وضبط الأسعار في مناطق (ميدان البساتين - الشعلة - بجوار الوحدة المحلية – منافذ القرى ) بينما في مركز الداخلة بمناطق (حي الزهور بموط - منافذ الوحدات القروية).