اليوم السابع
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ماجى الحلوانى: الشركة المتحدة قدمت تنوعاً كبيراً فى دراما رمضان 2023

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:58 ص
ماجى الحلوانى: الشركة المتحدة قدمت تنوعاً كبيراً فى دراما رمضان 2023 الدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم  تنوعا كبيرا فى موسم دراما رمضان 2023  ونماذج ايجابية صحية نشاهدها لأول مرة منذ فترات طويلة خلال رمضان، وعلى سبيل المثال مسلسل الإمام الشافعى إذ يعد من أجمل المسلسلات الدرامية التى تجمع بين الدين والتاريخ، وهو نموذج افتقدناه منذ زمن، ويعد مسلسل فى قمة الجمال.
 
وأضافت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن المتحدة تقدم أيضا هذا العام مسلسل الكتيبة 101، والذى يأتى استكمالا لإبراز دور تضحيات القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب، وهو مسلسل وطنى يساهم فى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الجمهور المصرى والشباب فى هذه المرحلة العمرية الخطيرة.
 
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم تنس الأطفال وقدمت لهم مسلسل يحاكى الأطفال فى هذه المرحلة الهامة التى تشكل الأطفال، وهو ما يعكس حرص الشركة المتحدة على التنوع فى دراما رمضان يخاطب كافة المراحل العمرية داخل الأسرة المصرية.
 
 

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