لمحة قانونية.. المرأة الحامل والمريض حالات تؤجل تنفيذ العقوبة

كتب إيهاب المهندس

القانون يضع المعايير ويحافظ على النظام، ويحمى الحقوق والحريات ويساعد فى حل النزعات وهو قاعدة سلوك للمواطن، ويحافظ على العدالة، وأيضا توجد حالات يتم فيها وقف تنفيذ العقوبة على المتهم طبقا للقانون.

ومن الحالات التى يتم فيها وقف تنفيذ العقوبة مراعاة لبعض القيم والمعايير ومنها:

1 ـ إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض قد يهدد حياته

2 ـ لو حكم على سيدة وكانت حامل فى الشهر السادس فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.

3 - فى حالة إصابة المحكوم عليه باضطراب عقلى، ففى هذه الحالة يجوز للنيابة العامة بوضعه فى احد دور الرعاية النفسية وستحسب مدة وضعه فى المستشفى من مدة العقوبة.

4 ـ لو كان المحكوم عليهم بالحبس زوج وزوجة وعندهم أبناء لم يتجاوزا خمـس عشرة سنة، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحداهما لحين الإفراج عن الآخر.