اليوم السابع
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"لصوص لكن ظرفاء".. الحبر الدائم تسبب فى القبض على لصين

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:00 م
"لصوص لكن ظرفاء".. الحبر الدائم تسبب فى القبض على لصين حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومى، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف فى شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التى يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

 

الحلقة الثالثة عشر

قصة غريبة هذه المرة وقعت أحداثها فى الولايات المتحدة الأميركية، وكان بطلها لصين اعتاد على الرسم على وجهيهما حتى لا تتعرف عليهما الشرطة، ولكن من سوء حظهما قاما بالرسم على وجههما بحبر دائم من دون أن يعلما.

 

وحينما أوقفت الشرطة الأمريكية سيارتهما بعد أن شاهدت الرجلين بهذا الحبر، ألقت القبض ووجهت إليهما تهمة سطو من الدرجة الثانية.


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