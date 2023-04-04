كيف تسبب مضادات الاكتئاب زيادة الوزن؟

كتبت نهير عبد النبى

ربطت دراسة أجريت فى المملكة المتحدة البريطانية بين استخدام مضادات الاكتئاب وزيادة خطر زيادة الوزن على المدى الطويل، حيث تعمل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية من مضادات الاكتئاب التى تثبط عمل السيروتونين على زيادة الوزن، وذلك مع وجود نمط حياة خامل والتدخين والنظام الغذائى السيئ.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن زيادة الوزن التى تسببها مضادات الاكتئاب يمكن عكسها إلى حد ما، وقد يساعدك اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

وتشير دراسة إلى أن استبدال الكربوهيدرات والدهون بالبروتين وزيادة تناول منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد فى إنقاص الوزن، ومن ثم فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية لكن استشر الطبيب قبل البدء في نظام غذائي جديد، حيث إن الحفاظ على نظام غذائي سليم لفقدان الوزن هو مجرد نصف عمل يتم إنجازه. يجب أن يتم استكماله دائمًا بممارسة الرياضة البدنية، حيث تلعب التمارين دورًا رئيسيًا ليس فقط في فقدان الوزن ولكن أيضًا في الحفاظ عليه، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يعانون بشكل أقل من الاكتئاب والغضب والتوتر .

يمكنك بدء نظام التمرين الخاص بك عن طريق المشي ، والركض لمدة 15 دقيقة ، والمشي السريع ، واليوجا قم بزيادة مدة التمرين تدريجيًا ، مما سيساعدك في الحفاظ على الوزن المفقود، و قد تساعد ممارسة الرياضة لمدة ساعة (خاصة في الصباح) في تحسين مزاجك ومع ذلك ، تأكد من اتباع نظام غذائي متوازن.

قد يتسبب عدد قليل من مضادات الاكتئاب في زيادة الوزن أثناء العلاج أو بعده.

خيارات أخرى لعلاج الاكتئاب



1. اليوجا

تشير الأبحاث إلى أن اليوجا هى خيار فعال للحد من الاكتئاب ابدأ بممارسة الوضعيات الأساسية لبضع دقائق يوميًا قبل الانتقال إلى أوضاع أكثر تقدمًا وزيادة المدة ببطء.

2.الروائح

يستخدم العلاج بروائح الزيوت العطرية التي يتم وضعها على الجلد أو استنشاقها، لما لها من قدرة على تخفيف أعراض الاكتئاب، وثبت أن التدليك بالزيوت العطرية أكثر فائدة من استنشاق الروائح لعلاج الاكتئاب.





3. العلاج النفسى

يتضمن العلاج النفسى (العلاج بالكلام) التحدث إلى المعالج بانتظام، فهو خيار علاجى موثوق للأشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد خفيف إلى متوسط، حيث وجد أنها فعالة مثل مضادات الاكتئاب فى هذه الحالات.