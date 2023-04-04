وأوضح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أعطت الشهر الماضي الضوء الأخضر لطلب مجموعة مدنية لتقديم مساعدة تتعلق بمواد غذائية، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأضاف أن الحكومة تخطط لمواصلة الموافقة على تسليم البضائع الإنسانية إلى كوريا الشمالية، بناء على طلب الجماعات المدنية إذا استوفت جميع المتطلبات.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النظام الكوري الشمالي قد تلقى المساعدة، وسط ضوابط الحدود لمكافحة الجائحة والعلاقات الباردة بين الكوريتين.