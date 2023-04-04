كهرباء القناة تشن حملات لضبط سارقى التيار خلال رمضان.. صور

كتبت رحمة رمضان

شنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة حملات مكثفة ل ضبط سارقي التيار الكهربائي منذ بداية شهر رمضان المبارك بجميع قطاعات الشركة لتحرير محاضر ضد المخالفين، واسترداد حق الدولة، والحفاظ على جودة التغذية الكهربائية بالشبكة الكهربائية.

وفى قطاع كهرباء الشرقية، شنت لجان التفتيش والضبطية القضائية و الشبكات حملات مكثفة بالمحال التجارية الذين لجأوا لسرقة التيار الكهربائي، بهدف زينة رمضان وغيرها من أغراض الإنارة، بالإضافة إلى التفتيش ببعض المناطق السكنية، للتأكد من عدم وجود أي وصلات غير قانونية.

كما نجحت حملة الضبطية القضائية في تحصيل اموال الشركة من المتاخرات على القطاعات التجارية والسكنية ،التأكد من استقرار التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،حذر المواطنين من اللجوء لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق وصلات غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان المبارك لتجنب التعرض لغرامات مالية ضخمة علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر.

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع " ، أن اى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة أضعاف قيمة الاحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية ، موضحا أن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي هدفه الأول الحفاظ على سلامة المواطنين و ثانياً سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.