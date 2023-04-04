قطاع التراث والثقافة بأوكرانيا يخسر 2.4 مليار يورو بسبب الحرب

كتبت ريهام عبد الله

تكبد قطاع الثقافة والتراث في أوكرانيا، خسائر ضخمة، بسبب الحرب، إذ خسر القطاع حوالى 2.4 مليار يورو، وحرمته الحرب من دخل بقيمة 13.9 مليار يورو في مجالات الترفيه والفن والسياحة، بحسب تقديرات نشرتها منظمة يونسكو.

وقالت يونسكو، إنّه تمّ تدمير حوالى 248 معلماً جزئياً أو كليّاً، لا سيّما في شرق البلد، وذلك على هامش زيارة مديرتها العامة أودري أزولاي أوكرانيا، وفقا لسكاى نيوز عربية.



قصف روسى لمدينة أوديسا

وقدّر مسئول في يونسكو، خسائر أوكرانيا في قطاع الثقافة، وخصوصاً "السياحة والفنون بنحو 15 مليار دولار، ومن جهتها قالت أزولاي "سندعم السلطات الأوكرانية في وضع خطة وطنية لإصلاح القطاع الثقافي"، وقدرت إجمالي الحاجة لتمويل هذا القطاع وإنعاشه بنحو 6.4 مليار يورو.

وفي أوكرانيا 7 مواقع ثقافية وموقع طبيعي واحد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، من بينها المركز التاريخي لمدينة أوديسا (جنوب غرب) الذي نجا نسبياً من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتضمّ قائمة "إرشادية" لليونسكو 16 موقعاً أوكرانياً آخر، من بينها وسط مدينة تشيرنيهيف الذي تضرر خلال الأشهر الأولى من الحرب.

زيلينسكى: أوكرانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات للتعافى من الحرب

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات، من أجل تحقيق التعافي السريع من آثار الحرب المدمرة، التي لحقت بالبلاد، خلال الأشهر الماضية.

وأضاف زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- "معظم موارد الدولة المالية يتم إنفاقها حاليا على الجيش ورواتب الموظفين، ولذا فنحن بحاجة ماسة إلى مئات المليارات من الدولارات من أجل تحقيق التعافي".

وأشار إلى أن الهجمات المتزايدة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الطاقة، تتطلب إصلاحات عاجلة.

وبحسب التقييم الأولي الذي أجراه البنك الدولي في سبتمبر 2022، قُدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 350 مليار دولار، ومن المقرر إجراء تقييم محدث يستعرض الآثار الناجمة عن سنة كاملة من الحرب قبل اجتماعات الربيع المزمع انعقادها، في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري.