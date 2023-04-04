قرحة المعدة.. تعرف على أسوأ الأطعمة وأفضلها بالنسبة لك

كتبت ميرفت رشاد

بعض المشاكل الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الناس هي الحموضة واضطراب المعدة والغازات، هناك مشكلة صحية أخرى يواجهها الناس غالبًا وهي قرحة المعدة ، والتي يمكن أن تتفاقم إذا لم تتناول الطعام المناسب، نظرًا لأن الطعام يلعب دورًا رئيسيًا، إليك النظام الغذائي لقرحة المعدة، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

ما هي قرحة المعدة؟

قرحة المعدة بأنها خرق في البطانة الداخلية للمعدة، يمكن أن يكون أيضًا بسبب الآثار الضارة للأدوية مثل الأسبرين أو العدوى البكتيرية ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، قد يكون سطحيًا أو عميقًا، وقد يؤدي إلى نزيف أو ألم.

أسوأ الأطعمة لقرحة المعدة

في معظم الأحيان، هناك حاجة للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى لعلاج قرحة المعدة، ولكن هناك أطعمة نستهلكها بشكل يومي يمكن أن تزيد من الحموضة وإصابة بطانة المعدة (مشروبات الحموضة).

إليك ما يجب تجنبه

1. القهوة

توجد بطانة مخاطية واقية على طول القناة الهضمية ، ويمكن أن تتآكل إذا كنت تتناول الكافيين عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يكون هناك التهاب ونزيف، سواء كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين ، يمكن أن تزيد من إنتاج الحمض وتفاقم أعراض مرض القرحة.

2. شوكولاتة

قد يكون شيئًا تحبه، ولكنه يسبب أيضًا عدم الراحة للأشخاص الذين يعانون من القرحة، من الأفضل أن تنتظر حتى تلتئم القرحة، ثم تناول في الشوكولاتة.

3. طعام حار

يُعتقد على نطاق واسع أن الطعام الحار هو سبب رئيسي للقرحة، قد لا يكون هذا صحيحًا في جميع الحالات ، ولكن في بعض الأشخاص، تفاقمت الأعراض.

4. الأطعمة الحمضية

يجب تجنب الأطعمة مثل الحمضيات والطماطم، يمكن أن تحدث آلام في المعدة إذا كان لديك ثمار الحمضيات، لكن يمكن أن يكون ألم المعدة أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة مثل قرحة في المعدة، إذا كنت تتناول ثمار الحمضيات بانتظام وتجد أنها تؤدي إلى تفاقم معدتك وتسبب الألم ، فيجب عليك مراجعة الطبيب.

5. الإفراط في تناول الشاي

الإفراط في تناول الشاي ليس جيدًا لقرحة المعدة نظرًا لقدرته على إرخاء العضلة العاصرة للمريء وزيادة إنتاج حمض المعدة، قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى تفاقم أو تسبب حرقة ( حرقة في المعدة مقابل ارتداد الحمض ).

للأطعمة التالية خصائص وقائية لحماية بطانة المعدة من الأحماض

1. الجزر

مصطلح الغشاء المخاطي في المعدة يشير إلى بطانة المعدة، من المهم لأنه يقوم بتزييت الأطعمة التي تصل إلى معدتك لتسهيل حركتها داخل هذا العضو وحماية تجويف المعدة من الكائنات الحية الدقيقة، يمكن أن تحدث عدة حالات مثل التهاب المعدة أو التهاب الغشاء المخاطي في المعدة بسبب تلف بطانة المعدة. قد يساعد عصير الجزر مع فيتامين أ في منع هذه المشاكل (فوائد الجزر).

2. القرع

على الرغم من محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ، إلا أن القرع مليء بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين ج، ما يساعد في علاج قرحة المعدة.

3. الفلفل الأحمر والبرتقالي

يمكن العثور على فيتامين سي بكميات كبيرة في الفلفل الأحمر والبرتقالي، القرحة أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي.

4.قرع العسل

يمكن علاج القرحة بالقرع ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بقرحة الاثني عشر، يحدث هذا عن طريق زيادة نشاط إنزيم يعرف باسم الفوسفاتيز القلوي وسماكة الغشاء المخاطي أو بطانة المعدة الداخلية.

5. الشمام

تساعد الكمية العالية من فيتامين سي في الشمام في علاج مشاكل القرحة.