اليوم السابع
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قراء الجامع الأزهر يؤمون آلاف المصلين من ربوع مصر وعواصم العالم.. صور

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 09:00 م
قراء الجامع الأزهر يؤمون آلاف المصلين من ربوع مصر وعواصم العالم.. صور صلاة التراويح بالجامع الأزهر
كتب لؤى على

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اصطف آلاف المصلين في الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء، الثالث عشر من شهر رمضان ‏المبارك، في أروقة وصحن الجامع، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر وعواصم العالم المختلفة، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏
 
وتقدم المصلين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد ‏المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور عبد الكريم إبراهيم ‏صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة المصحف، والدكتور أبو اليزيد ‏سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع ‏الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الحجر برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورة النحل برواية ورش عن نافع المدني، ‏ورواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي.‏
 
ويؤُّم المصلين اليوم الثلاثاء الثالث عشر من رمضان في الجامع الأزهر الدكتور عماد عبد ‏النبي، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ محمود محمد ‏عزازي، ويؤمُّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ ‏عمرو فاروق إمام، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ رضا رمضان.‏
 
ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏
 
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏
 
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الجامع الازهر

الازهر الشريف

مدينة البعوث

صلاة التراويح



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