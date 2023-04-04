قراء الجامع الأزهر يؤمون آلاف المصلين من ربوع مصر وعواصم العالم.. صور

كتب لؤى على

اصطف آلاف المصلين في الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء، الثالث عشر من شهر رمضان ‏المبارك، في أروقة وصحن الجامع، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر وعواصم العالم المختلفة، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد ‏المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور عبد الكريم إبراهيم ‏صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة المصحف، والدكتور أبو اليزيد ‏سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع ‏الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الحجر برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورة النحل برواية ورش عن نافع المدني، ‏ورواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي.‏

ويؤُّم المصلين اليوم الثلاثاء الثالث عشر من رمضان في الجامع الأزهر الدكتور عماد عبد ‏النبي، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ محمود محمد ‏عزازي، ويؤمُّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ ‏عمرو فاروق إمام، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ رضا رمضان.‏

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏