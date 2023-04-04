قراء الجامع الأزهر يؤمون آلاف المصلين من ربوع مصر وعواصم العالم.. صور

اصطف آلاف المصلين في الجامع الأزهر اليوم الثلاثاء، الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، في أروقة وصحن الجامع، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع مصر وعواصم العالم المختلفة، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وتقدم المصلين الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة المصحف، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الحجر برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورة النحل برواية ورش عن نافع المدني، ورواية الدوري عن الإمام الكسائي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي.
ويؤُّم المصلين اليوم الثلاثاء الثالث عشر من رمضان في الجامع الأزهر الدكتور عماد عبد النبي، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ محمود محمد عزازي، ويؤمُّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ عمرو فاروق إمام، والشيخ أحمد العجمي، والشيخ رضا رمضان.
ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).
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